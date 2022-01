ظهور ميسي في جائزة أفضل لاعب يثير الجدل.. "غير مكترث ويرتدي فانيلة بيضاء" (فيديو)

ظهر الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بطريقة غريبة خلال مشاركته في حفل جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2021" التي نظمها الاتحاد الدولي بكرة القدم "الفيفا"، (ليلة الاثنين) في سويسرا بتقنية البث الإفتراضي، حيث كان يرتدي فانيلة داخلية بيضاء بعيدا عن اللباس الرسمي وكأنه يوصل رسالة عدم اكتراثه بالجائزة.

ورصدت الكاميرا ميسي لبضع ثوان إلى جانب منافسيه، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ، اذا كان يرتدي لباس الجلوس في المنزل، ويضحك بطريقة طفولية ويحاول ضبط الكاميرا لأخذ أفضل زاوية رؤية.

ولحظة اعلان فوز ليفاندوفيسكي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، كانت علامات الدهشة مرسومة على وجه ميسي، لكن الكاميرا أُزحيت عنه بسرعة.

Messi in the FIFA ceremony was moving like the chaps in online school 😭pic.twitter.com/8u6YJfw30N