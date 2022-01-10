نفاد تذاكر "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة في السعودية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو) بنظام المربع الذهبي.

وكانت المملكة قد استضافت كأس السوبر الإسباني أيضاً في مطلع عام 2020 بمحافظة جدة، وتوج به حينها ريال مدريد بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.





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