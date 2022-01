هدف عالمي لسالم الدوسري يبهر السعودية.. "خذوه إلى نيوكاسل" (فيديو)

تدوالت الجماهير على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الخرافي الذي سجله النجم سالم الدوسري بمرمى الفيصلي في مباراة كأس السوبر السعودي التي أقيمت، الخميس، وانتهت لمصلحة الهلال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وانتظر الدوسري وصول الكرة نحوه من جهة الفنان محمد البريك الذي بدوره عكسها متوسطة الارتفاع فما كان على الدوسري سوى الارتقاء على طريقة النجوم العالميين، وسدد كرة مقصية استقرت في الشباك الفيصلاوية مقلصاً الفارق 1-2، وسط ذهول المراقبين الذين شبهوا هدفه بالذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بمرمى حارس يوفنتوس جوانلويجي بوفون بدوري أبطال أوروبا حين كان لاعباً في ريال مدريد.

وتفاعل الجمهور السعودي مع الهدف، وطالب كثير منهم بمنحه فرصة الاحتراف الخارجي مع نيوكاسل الانجليزي الذي استحوذ عليه أخيراً صندوق الاستثمارات السعودي، وقال المشجع "الوليد": "خذوه في نيوكاسل.. لاعب يستحق".

وعلق "خضر سيف": "يا عمي الحارس ما شافها اصلا.. دا هدف ما ينلام فيه حد تستمتع بجماله وبس"، فيما قال "الذكي": "هدف سالم الدوسري ، وضعها حيث يسكن الشيطان"، وبدوره، قال المشجع "خالد": "هدف خرافي أسطوره يا سالم".

One of the greatest goals ever

