تأجيل قمة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة بسبب «كوفيد-19»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن نادي ليفربول أمس تأجيل مباراته ضد فريق أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بسبب ارتفاع حالات «كوفيد-19» في صفوفه، بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز. وأكد ليفربول في بيان صحافي أن الرابطة الإنجليزية، وافقت على طلبه الذي تقدم به لتأجيل المباراة، مع ارتفاع كبير في إصابات كوروونا بين اللاعبين، وكذلك إصابات الملاعب. وكان المدرب يورغن كلوب غاب عن قمة تشلسي في الدوري قبل أيام بسبب «كوفيد-19».

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