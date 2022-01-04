إعفاء طبي يسمح للنجم ديوكوفيتش السفر إلى أستراليا

المصدر: وكالات

أعلن لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، الثلاثاء، أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي.

وكتب ديوكوفيتش الرافض حتى الآن الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" من عدمه، على حسابه في "إنستغرام" مع صورة له في المطار وهو يحمل حقيبة المضارب: "لقد قضيت وقتًا رائعًا مع أحبائي خلال الإجازات، واليوم سأغادر إلى داون أندر (أستراليا) بفضل إعفاء. إلى الأمام عام 2022".



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