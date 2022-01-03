أنشيلوتي يحذّر «الليغا» من المجاملة في «بروتوكولات مكافحة (كورونا)»

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

حذّر مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رابطة الدوري الإسباني (الليغا) من «المجاملة في بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا». وقال في تصريح صحافي إنه من الضروري الثبات على المبدأ في ما يتعلق ببروتوكولات تأجيل المباريات خلال أزمة جائحة «كورونا». جاء ذلك في أعقاب مطالبة برشلونة بتأجيل مباراته أمس أمام مضيفه ريال مايوركا. وعانى العديد من الأندية الإسبانية من جائحة «كورونا» خلال الشهر الماضي، ومن بينها ريال مدريد.

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