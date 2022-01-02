كورونا يواصل ضرباته لليفربول ويبعد 3 لاعبين عن مواجهة تشيلسي

المصدر: وكالات

خرج ثلاثي فريق ليفربول، الحارس البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي، وذلك للاشتباه بايجابية عينتهم للكشف عن الإًصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الثلاثي سيغيب عن صفوف ليفربول بالإضافة إلى مدربهم الألماني يورجن كلوب والذي لن يقود الفريق للاشتباه حول إصابته هو الآخر بكورونا.

وأكد ليفربول أمس السبت أن مساعد كلوب بيب لياندرز سيتولى مسؤولية قيادة الفريق في ملعب "ستامفورد بريدج"، لكنه اضطر إلى استبعاد المزيد اليوم الأحد في استعداداته لخوض المباراة.

وذكر ليفربول في بيان له: "خرج كل من أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وجويل ماتيب من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي اليوم، وذلك بعد شكوك حول إيجابية عينتهم في اختبارات فيروس كورونا".

وأضاف: "الثلاثي لن يتواجدوا في المباراة المقامة بملعب ستامفورد بريدج وهم يخضعون الآن للعزل".

وتابع ليفربول: "جاء ذلك في أعقاب الأنباء عن عدم تواجد يورجن كلوب في قيادة الفريق بعد شكوك في عينة إيجابية خاصة به".

واختتم: "باقي أعضاء قائمة ليفربول جاءت عيناتهم سلبية في الاختبارات".



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