محمد صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي قبل الانضمام لمنتخب مصر.. موعد المباراة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض محمد صلاح اليوم مباراته الأخيرة مع فريق ليفربول قبل الانضمام إلى منتخب مصر لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني غيابه عن عدد من مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي، وتقام مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من البطولة في صراع على وصافة الدوري الإنجليزي بعد إنفراد مانشستر سيتي بفارق كبير.

وتقام المباراة التي ليفربول وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.



ويدخل ليفربول المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف نظيف، ويسعى الريدز لتعويض الهزيمة بخطف ثلاث نقاط ثمينة من تشيلسي الوصيف الذي يقاتل نحو صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42.



وبدأ معسكر منتخب مصر بالفعل استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022، ولكن ليفربول طلب من الاتحاد المصري بقاء محمد صلاح حتى بعد مباراة القمة مع فريق تشيلسي.



ويغيب عن ليفربول اليوم مدربه الألمانى يورجن كلوب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وبالتالي لن يحضر في مباراة اليوم أمام تشيلسي.

وقال ليفربول في بيان رسمي، سيغيب يورجن كلوب عن لقاء ليفربول مع تشيلسي وبالتالي ، سيقود مساعده الهولندى بيبين ليندرز الفريق في ستامفورد بريدج.

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