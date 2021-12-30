صورة محمد صلاح وعائلته في عيد الميلاد تثير الجدل

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

أثار النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح موجة واسعة من الجدل وردود الفعل المختلفة، بعد نشره صورة له بصحبته عائلته في ملابس إحتفالية أمام شجرة الميلاد.

وتحولت هذه الصورة الاحتفالية إلى نقطة خلافي كبيرة، وسجال بين جمهور محمد صلاح، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن استيائِهم من هذه الصور، وأشاروا إلى أنه من غير اللائق لشخص مسلم كمحمد صلاح أن يشارك بالاحتفالات الدينية لدين آخر.

من جانبٍ آخر دافع قسم كبير من الجمهور عن تصرف صلاح، وابدوا اعجابهم وتشجيعهم له، وأشاروا إلى تصرف صلاح أمر ينم عن اخلاق عالية، خاصة ان عيد الميلاد مناسبة احتفالية عالمية وليس فقط يومًا دينيًا؛ كما أن مشاركة صلاح الايجابية في المجتمع الذي يعيش فيه هو جزء من انفتاحة وتقبله للآخر وليس فقط مشاركة دينية.

وأضافوا أن الناس من مختلف الأديان والأعراق يرتدون في هذه الفترة من العام قبعات «بابا نويل»، ويشاركون في هذه بغض النظر عن اختلاف دياناتهم وثقافتهم ؛ حيث يفعلون ذلك من باب مشاركة الآخرين ثقافتهم و ليس دينهم.

يذكر أنها ليست المرة الاولى، التي يشارك فيها صلاح في مناسبة عيد الميلاد، حيث يحرص سنويا على الاحتفال بهذه المناسبة ونشر صور له ولعائلته كتحية منه لجمهوره في أرجاء العالم.

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