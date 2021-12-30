نجوم برشلونة ديمبيلي وأومتيتي وغافي ينضمون إلى مصابي كورونا

المصدر: برشلونة ■ أ.ف.ب

انضم الفرنسيان عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والشاب غافي إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في برشلونة. وقال برشلونة في بيان: «جاءت نتيجة الفحوص التي خضع لها دمبيلي وأومتيتي وغافي إيجابية».

وانضم هذا الثلاثي إلى كل من جوردي ألبا، البرازيلي داني ألفيش والفرنسي الآخر كليمان لانغليه، ليرتفع عدد المصابين بكورونا في برشلونة إلى ستة.

ويستعد برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس لاستئناف الدوري الإسباني الأحد المقبل في مواجهة ريال مايوركا بعد التوقف التقليدي خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبحسب بروتوكولات فيروس كورونا التي وضعها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري، يجب على الفريق أن يؤمن 13 لاعباً، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول، ليكون قادراً على خوض مباراة.

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