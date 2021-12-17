نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا.. هذه مواجهات برشلونة ومدريد وأتلتيكو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا عن مباريات سهلة للفرق الكبيرة إذ يلتقي ريال مدريد مع ألكويانو ويتواجه برشلونة مع ليناريس.

ويشارك في المسابقة 16 فريقاً من دوري الدرجة الأولى "الليغا"، و11 فريق من الدرجة الثانية "اللا ليغا"، وأربعة فرق من دوري الدرجة الثالثة، وفريق واحد من الدرجة الرابعة.

ومن المقرر أن لا يستخدم تقنية حكم الفيديو “فار” في دور 32 من كأس الملك، على أن تتواجد ابتداءً من دور ثمن النهائي.

قرعة دور 32

ريال مانشا - أتلتيك بلباو

رايو ماخاداهوندا - أتلتيكو مدريد

ألكويانو - ريال مدريد

ليناريس - برشلونة

أتلتيكو بيليريس - سيلتا فيجو

بلد الوليد - ريال بيتيس

ألميريا - إلتشي

ميرانديس - رايو فاييكانو

كارتاجينا - فالنسيا

سبورتنج خيخون - فياريال

إيبار - ريال مايوركا

فوينلابرادا - قادش

ليجانيس - ريال سوسيداد

جيرونا - أوساسونا

ريال سرقسطة - إشبيلية

بونفيراندينا - إسبانيول

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