رقم قياسي جديد لمحمد صلاح.. وغضب من الهداف المصري على مدربه (فيديو)

عزز فريق ليفربول من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، بعد الفوز الكبير على نيوكاسل 3-1، ليبقي الضغط على المتصدر مان سيتي (41) مع فارق نقطة فقط. وكان لافتا خلال المباراة لحظة غضب من الهداف المصري محمد صلاح، الذي بدا عليه الاعتراض على قرار مدربه الالماني يورغن كلوب تبديله مبكرا، ولم يعجبه الأمر، حين تم استبداله في الدقيقة 73 بالبرازيلي فيرمينيو.

يذكر أن صلاح سجل هدفا من ثلاثية فريقه، وهو الـ22 له هذا الموسم والـ15 في الدوري، واستمر في تحطيم الأرقام القياسية، حيث عادل الرقم القياسي لجيمي فادري، نجم ليستر سيتي، بالتسجيل وصناعة الاهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الانجليزي. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن صلاح كان يرغب في الاستمرار في التهديف، لكن قرار مدربه، والذي رغب في إراحته للمباريات المقبلة لم يعجبه، لكنه وقبل دخول النفق المؤدي لغرف الملابس، قام بمصافحة كلوب، والرد بالتصفيق على تحية الجماهير.

15 consecutive @PremierLeague games with a goal or assist for @MoSalah 🤯



This fella is special 🇪🇬👑 pic.twitter.com/mD6kVFOzjb