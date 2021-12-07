نجل ميسي يحرج والده بسؤال عن الكرة الذهبية الـ7.. ورد غير متوقع من النجم الأرجنتيني (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أنه في الوقت الذي مايزال نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل مع عائلته الصغيرة بإنجاز الكرة الذهبية، انتشرت لقطات فيديو على نطاق واسع، تظهر ميسي مع نجله، وقد تعرض لإحراج بسبب سؤال غريب من ابنه عن الجائزة.

وقالت الصحيفة إن الكرة الذهبية السابعة التي نالها ميسي متقدما على البولندي ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونيخ الألماني، رافقها جدل واسع شكك في أحقية ميسي بالفوز بها، وأن السؤال الأهم الذي كان على لسان الجميع، وخاصة من انتقدوا منحها إلى ميسي، هو "ما الذي حققه "البرغوث" في موسم 2021 ليستحق الفوز بهذه الجائزة، بدل نجوم برزوا بشكل أفضل منه، على غرار ليفاندوفسكي ونجم تشلسي كانتي والفرنسي كريم بنزيمة وكذلك الإسباني روبن دياز.

وقالت الصحيفة إن لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع جدا في "التواصل الاجتماعي" تظهر ميسي مع أبنائه وهم يحتفلون بالكرات الذهبية، فكان التركيز من أحد نجله الأكبر تياغو على الكرة السابعة، وقد قال لوالده: لماذا فزت بهذه الكرة؟

ميسي من جانبه، رد بطريقة غير متوقعة، وقد توافق شكوك الكثيرين، حين قال له: في الحقيقة، لا أعلم. وكان تياغو لا يعلم أن والده فاز في ذلك اليوم بالكرة الذهبية، وكان يعتقد أنها ست فقط، ثم سأله عن احتمال الفوز بالثامنة. وفجأة قام أحد معاوني ميسي بوضع الكرة السابعة إلى جانب الست الأخرى على الطاولة وسط دهشة وفرحة نجله، وباقي أبنائه.

الأسطورة ميسي وتياغو والكرات الذهبية 😍 pic.twitter.com/1tvIW83ELW — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 4, 2021

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