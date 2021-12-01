رونالدو يستفز ليونيل ميسي على "إنستغرام" ويقلل من شأن إنجازاته

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بسبب منشور على "إنستغرام" يقلل من إنجازات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويثير الشكوك حول أحقيته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية السابعة التي حصل عليها أول من أمس.

وقام أحد المشجعين المعجبين برونالدو، بتعداد إنجازات "الدون"، وأهدافه والأرقام القياسية التي حطمها، كما عدد ما قام به ليونيل ميسي، وأيضا النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، ليصل إلى نتيجة أن "رونالدو فقط من كان يستحق الكرة الذهبية 2021"، وأنه "الأفضل في التاريخ بدون منازع".

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنين نيوز" أن الحساب الرسمي لرونالدو على إنستغرام قام بالإعجاب بالمنشور، بل وتفاعل معه بكلمة "حقائق"، في إشارة إلى أن ما نشر من أرقام هي حقائق تؤكد أحقيته بالجائزة، كما سبق لرونالدو في تصريح سابق أن قال إن "الجوائز يجب يستحقها الفائزون رياضيا".

يذكر أن فوز ميسي بالجائزة أثار العديد من الانتقادات، خاصة في وسائل الإعلام الألمانية التي رأت أن ليفاندوفسكي كان الأحق بها نظير ما قدمه في العام 2020، حيث تم إلغاء الجائزة بسبب جائحة كورونا، وأنه كذلك قدم موسما مميزا في 2021. ويتفوق ميسي على رونالدو بفارق جائزتين، الامر الذي سيجعل لحاق رونالدو بميسي شبه مستحيل، خاصة مع وصوله إلى عمر متقدم جدا في الملاعب.

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