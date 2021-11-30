ليونيل ميسي يتعرض لوعكة صحية بعد الفوز بالكرة الذهبية السابعة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف نادي باريس سان جرمان اليوم عن أن نجمه البارز، الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني آلاما في المعدة ستمنعه من المشاركة في لقاء نيس ضمن منافسات الدوري الفرنسي غدا. وقال النادي إن ميسي يعاني التهابا في المعدة دون إضافة مزيد من التفاصيل، وذلك بعد الاحتفال أمس بفوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في التاريخ.

وحقق ميسي رقما قياسيا، إذ ابتعد عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق جائزتين، ما يجعل الامر شبه مستحيل على أي لاعب آخر أن يصل إلى هذا الرقم من الكرات الذهبية. ولم يقدم ميسي الشيء الكثير في الموسم الحالي مع سان جرمان، إذ سجل حتى الآن هدفا واحدا فقط في الدوري الفرنسي، بينما صنع العديد من الأهداف لزملائه. ويغيب عن سان جرمان أيضا نجمه البرازيلي نيمار الذي يعاني التواء في الكاحل، ومن المتوقع أن يغيب حتى يناير المقبل.

وقال النادي، بحسب البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، إن الأرجنتيني باريديس يعاني أيضا آلاما في المعدة، بينما سيستأنف فينالدوم التدريبات الخميس المقبل، وأندر هيرار نهاية الأسبوع.

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