العمر مجرد رقم.. شاهد تدريبات "الوحش" إبراهيموفيتش (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش يخضع خلاله لحصة تدريبية قاسية، وظهر "إبرا" الذي يبلغ من العمر 40 عاماً بمشهد يعكس قيمة اللاعب الذي يحافظ على لياقته البدنية وقوته استعداداً للمباريات المقبلة لفريقه ميلان الإيطالي.

You must be shapeless, formless, like water pic.twitter.com/FdSYezZh3G — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 25, 2021

ونال الفيديو الذي نشره "الوحش السويدي" على حسابه في "تويتر" حيث يحظى بمتابعة 7.7 مليون متابع، إعجاب الكثير من الجمهور الذي عبر عن دهشته من اللاعب الذي وصفته صحف إيطالية بالعجوز لكنه أثبت أن العمر مجرد رقم، تماماً مثل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقدم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عروضاً أفضل من اللاعبين الشبان حتى أنه يعتبر حالياً منقذ فريقه الذي يمر في ظروف حرجة لاسيما في الدوري الإنجليزي.

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