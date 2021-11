كريستيانو رونالدو يصرخ بشدة ويهين زملاءه سابقاً في يوفنتوس (فيديو مسرّب)

كشفت لقطات فيديو مسربة أمس عن التوتر الذي صاحب مباريات يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة سابقة حين كان يلعب لـ"السيدة العجوز". وتتعلق اللقطات بمباراة بورتو الموسم الماضي في دور الـ16 والتي شعر فيها رونالدو بخيبة أمل كبيرة بعد أن تم إقصاؤهم على يد مواطنيه.

وذكر موقع "فووتبل إيطاليا" أن الأمر يتعلق بصراخ شديد وإهانة من رونالدو في غرفة الملابس على زملائه وبينهم الكولومبي خوان غيليرمو كوادرادو. وصرخ رونالدو في وجه زملائه "عليكم القيام بمجهود أكبر"، واستخدم كلمات خارجة، وقال لهم "نحن نلعب بشكل سيء للغاية، اللعنة"، واصفا ذلك بكلمات "نابية".

واقترب منه زميله كوادرادو، طالبا منه أن يهدأ، وحاول الدفاع عن زملائه، وقال له "عليك أن تكون نموذجا، قليل من السلام". ورد عليه رونالدو: أنا أيضا لم ألعب بشكل جيد، لكن علينا مواجهة الحقيقة، فهذه مسابقة دوري الأبطال، وتتطلب منا جهدا مضاعفا". وأمام هذا النقاش سعى المدرب إلى تهدئة الوضع، وفي الشوط الثاني نجح اليوفي في الفوز 3-2، وكانت تلك مباراة الإياب، لكنهم خسروا بمجموع المباراتين بفارق الهدف خارج الأرض كونهم خسروا ذهابا 1-2، ليغادروا المسابقة من ذلك الدور.

وكان هذا الأمر سببا في نقمة العديد من لاعبي اليوفي على رونالدو، وهو ما سبق وكشف عنه سابقا نجمي الفريق، جيورجيو كيليني وبونوتشي، وأسهم ذلك بشكل كبير في مغادرة رونالدو الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

