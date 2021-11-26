الاتحاد الآسيوي يمنح شبكة تلفزيون نيوزيلندية حقوق بث بطولاته

المصدر: كوالالمبور ■ د.ب.أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، عن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية جديدة مع شبكة «سكاي» التليفزيونية في نيوزيلندا، وذلك لمدة عامين. وتتضمن الاتفاقية التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ودوري أبطال آسيا. وتعد شبكة «سكاي» من أكبر شبكات البث التلفزيوني في نيوزيلندا، وتقدم العديد من الخدمات التلفزيونية المدفوعة وخدمات البث عبر الإنترنت وخدمات الإنترنت.

وإلى جانب مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمتلك حقوق بث العديد من البطولات الرياضية الكبرى، من بينها كأس العالم 2022.

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