مشجعان يطاردان ميسي في الملعب.. ورد فعل غريب من "ليو" (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جرمان أمس، والتي انتهت بفوز "السيتيزن" 2-1، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، مشهدا لافتا، بعد أن قام مشجعان باقتحام الملعب عقب نهاية المباراة، وحاولا مطاردة نجم سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبة منهما في التحدث إليه.

وبعد صافرة الحكم، قام ليونيل ميسي بتحية بعض لاعبي سيتي، منهم كيل وولكر، قبل أن يتفاجأ بمشجع يركض بسرعة ويصل إليه، راغبا في التقاط صورة معه، والتحدث إليه، قبل أن يتم جره من قبل أمن الملعب، وثوان بعد ذلك قام آخر بمحاولة سريعة وخاطفة للوصول إلى ميسي، وسُمع صوته يصرخ "دعوني أتحدث إليه".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن ميسي لم يبد أي رغبة في التحدث إليهما، ولم يقم بأي حركة معتادة كالتي اشتهر بها النجم البرتغالي رونالدو، الذي عادة ما يقوم باحتضان مقتحمي الملعب، او التقاط صورة معهم، أو إهداء قميصه إليهم، وهو ما اعتبرته ردة فعل غريبة من ليونيل ميسي.

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