مدرب ليفربول منزعج بشدة بسبب محمد صلاح.. وماذا قال عن وكيله

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحدث مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب لأول مرة عن المفاوضات الجارية منذ فترة بين إدارة النادي ونجم وهداف الفريق المصري محمد صلاح، والذي يطالب برفع راتبه السنوي ليتوازى مع ما يقدمه في الملعب، وما يحققه لليفربول، حيث يتقاضى حاليا نحو 14 مليون يورو، بينما يريد رقما يتعدى العشرين مليون يورو.

وأبدى كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية امتعاضه الشديد بسبب الحديث عن عقد محمد صلاح، وقال بنبرة غاضبة إنه لا علاقة له بأي مفاوضات بهذا الخصوص، وأنه لديه قاعدة يعمل بها منذ فترة طويلة، وهي أنه لا يتدخل بين اللاعبين والإدارة في عقودهم. لكنه ألمح إلى أن اللاعب لا يجب أن يكون أكبر من النادي، في إشارة مبطنة إلى صلاح، وقال إنه حين يكون لاعب ما مهم جدا بالنسبة لك، فتقول له، هذا ما سنقدمه لك، ثم يرفض سماع ذلك لأنه يرى نفسه أكبر بكثير مما قدم، فهكذا مفاوضات لا يجب أن تستمر، بحسب تعبير المدرب.

وقال عن وكيل محمد صلاح، إن دوره أن يقوم بهذا الأمر، ويناقش مع إدارة النادي كل التفاصيل، لا أن يتم اللجوء إليه (كلوب)، من قبل وسائل الإعلام للحديث عن بقاء صلاح أو رحيله. وشدد على أنه سعيد بما يقدمه صلاح، وأن بإمكانه العطاء بنفس المستوى الحالي لسنوات، حتى بعد أن يبلغ الثلاثين من عمره، وأنه راغب في بقائه، لكن الامر خارج عن سيطرته، ولا دخل له في تحديد مصير اللاعب.

وأكد أن الامر لا يتوقف على صلاح فقط، بل يمتد إلى كل نجوم الفريق الآخرين. وأضاف كلوب: في الحديث عن الأموال والعقود، دائما ما أحافظ على مسافة معينة في هذا الخصوص مع اللاعبين، ولا أتدخل في هذا الشأن". يذكر أن عقد صلاح ينتهي في صيف 2023، ويحتل حاليا الصف الثاني على مستوى الدوري الإنجليزي في قيمة الرواتب، حيث يتفوق عليه العديد من اللاعبين، يقدمون أقل بكثير مما يقدمه النجم المصري حاليا.

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