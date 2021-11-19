برشلونة يستعد لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد.. "قنبلة مبابي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية بان برشلونة يحضر مفاجأة من العيار الثقيل لغريمه التقليدي ريال مدريد من خلال تقديم عرض رسمي إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت الإذاعة إن رئيس برشلونة خوان لابورتا يتطلع إلى قطع الطريق على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي بدوره يعتبر الصفقة المرتقبة في الصيف المقبل بداية حقيقية لعصر جديد للنادي الملكي ليكون اللاعب الذي يعول عليه بشكل كبير مع النجم المخضرم كريم بنزيمة.

وستكون الصفقة في حال تمت بين برشلونة ومبابي صدمة تاريخية لأسباب عدة، أبرزها أن ريال مدريد كان يمني النفس في الحصول على خدمات اللاعب في الموسم الحالي ولكن تعنت باريس سان جيرمان وتمسكه باللاعب حال دون ذلك، والسبب الثاني يكمن في تراجع قدرة برشلونة الشرائية وعدم امتلاكه ميزانية كبيرة كما كان في السابق.

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