طرد نجم برشلونة بسبب تدخين الشيشة وشرب الكحوليات ليلة المباراة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت إدارة المنتخب البوسني عن سبب استبعاد، لاعب برشلونة المعار إلى بشكتاش التركي، ميراليم بيانيتش (31 عاماً) بعد المباراة التي خاضها المنتخب البوسني أمام فنلندا يوم السبت الماضي، وأكدت الإدارة أن سبب الاستبعاد هو انتشار صور للاعب وهو يدخن الشيشة ويشرب الكحوليات قبل المباراة.

وكان اللاعب يتواجد في معسكر منتخب بلاده البوسنة والهرسك استعداداً لمواجهة فنلندا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022.

وانتشرت صورا للاعب على مواقع التوصل الاجتماعي وهو يدخن ويشرب الكحول.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ميراليم بيانيتش كان يدخن ويشرب الكحوليات في الليلة التي سبقت مباراة المنتخب ضد فنلندا.

وتعرض منتخب البوسنة للخسارة أمام فنلندا 1-3، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ورغم ذلك لعب ميراليم بيانيتش المباراة، وخرج في الدقيقة 66، قبل أن يخرجه المدرب إيفايلو بيتيف بعد صافرات استهجان من قبل الجماهير التي كانت وجهت اشد عبارات النقد له بسبب الأداء السيء له.

وذكرت الصحيفة أن المدرب إيفايلو بيتيف قام بالتحدث مع ميراليم بيانيتش، وأوضح له سبب خروجه وأبلغه بقرار طرده، بالمقابل أعرب اللاعب عن أسفه لمخالفته الانضباط وأخلاقيات العمل.

ولم يتواجد ميراليم بيانيتش في مواجهة البوسنة التي أقيمت أمس أمام أوكرانيا، وانتهت بفوز أوكرانيا 2-0، في تصفيات المونديال.

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