رئيس ريال مدريد يهاجم بشدة سان جرمان ويصفه بـ"النادي المجنون"

المصدر: حميد نعمان - دبي

هاجم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز إدارة نادي باريس سان جرمان، بسبب ما حصل في قصة الفرنسي كيليان مبابي، الذي سعى الريال لاستقطابه في الصيف الماضي، بينما رفض سان جرمان بشدة.

ووصف بيريز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سان جرمان بـ"النادي المجنون"، قائلا إنه "مهما عرضنا من أموال فلن يبيعوا لاعبيهم".

وكان بيريز قد عرض رسميا على سان جرمان 180 مليون يورو، على الرغم من أن مبابي سيصبح لاعبا حرا في الصيف المقبل، وبإمكانه التوقيع لأي ناد بدءا من يناير المقبل.

في المقابل، رفض سان جرمان بشدة، وانبرى مديره البرازيلي ليوناردو لمهاجم ريال مدريد، ووصفه بالنادي "غير المحترم"، كونه يسعى "للإضرار بالنادي الفرنسي، من خلال استقطاب أبرز نجومه". وقال بيريز: نسعى دائما لجلب أفضل اللاعبين، لكن مهما عرضنا من أموال، وحتى لو كانت 200 مليون يورو، تلك الأندية المجنونة لن تقبل".

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