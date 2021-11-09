حجم حقائب منتخب إيران في مطار بيروت يثير «الشكوك والتساؤلات».. (صور)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية، صورا لحقائب المنتخب الإيراني الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لمواجهة منتخب لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكان اللافت هو حجم الحقاتب الكبير الذي لا يتناسب مع قصر مدة تواجد منتخب إيران في لبنان والذي يبلغ 3 أيام فقط.

يذكر أن منتخب لبنان لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني يوم بعد غدٍ الخميس في ستاد الرئيس رفيق الحريري – صيدا، في إطار الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وطرح العديد من المغردين تساؤلات حول الحجم الكبير للحقائب، كما تناولت مواقع رسمية مثل (CNN)وروسيا اليوم، موضوع الحقائب ونشرت الكثير من ردود رواد التواصل الاجتماعي التي كانت في معظمها مندهشة ومشككة من الحجم الكبير للحقائب، مع تساؤلات حول ما تحمله.

وسيخوض منتخب لبنان مباراة إيران وكذلك مباراة الإمارات في الجولة بعد المقبلة، من دون جمهور ، بقرار من الاتحادين الدولي والآسيوي.

وجاء في نشرة إعلامية للاتحاد اللبناني:»بناء لقرار الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم، سوف تقام مباراتي منتخب لبنان الوطني مع منتخبي ايران والإمارات في إطار الادوار النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقررتين بتاريخ 11 و16 نوفمبر 2021 على ملعب بلدية صيدا بدون جمهور".

ويحتل منتخب الأرز المركز الثالث (5 نقاط) خلف إيران (10) وكوريا الجنوبية (8)، وأمام الامارات (3) والعراق (2) وسوريا (1)، ويتأهل الأول والثاني مباشرة الى النهائيات بينما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

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