احتفال غريب لمقاتل سمين يثير البهجة والضحك بعد فوزه بالضربة القاضية (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمقاتل الأميركي كريس بارنيت وجّه خلاله ضربة قاضية بالقدم على رأس خصمه مواطنه جيان فيلانتي في المواجهة الشرسة التي جمعتهما، الأحد، ضمن نزالات الوزن الثقيل في بطولة "يو إف سي 268" للفنون القتالية المختلطة.

وأظهر الفيديو أيضاً احتفالية غريبة للمقاتل الأميركي على الحلبة أتبعها بطريقة كوميدية أثارت البهجة والضحك بين أوساط الجماهير الغفيرة الحاضرة للنزالات.

يذكر ان بارنيت يبلغ من العمر 35 عاما ووزنه 120 كغم وطوله 175 سم فقط.

Still not over Chris Barnett's exit from the cage after his win 💯 #UFC268 pic.twitter.com/bRFGrZVHfJ