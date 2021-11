فرار جماعي للاعبين والحكام وإصابة مدرب في إطلاق نار خلال مبارة.. فيديو

أصيب مدرب فيرو ماوريسيو روميرو الأرجنتيني، بطلق ناري في الكتف، خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وقالت صحيفة "أوليه" الرياضية إن مجموعات منظمة من الجماهير مرتبطة بهوراكان لاس هيراس، تشاجروا فيما بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو لاعبين من هوراكان ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو وهم يركضون بحثاً عن غطاء، بينما يختبئ مشجعون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

Intense: Shootings in the middle of a match in Federal A 🇦🇷 match between Ferro General Pico and Huracan Las Heras. Ferro’s coach was shot under his shoulder, players and officials running around the pitch like ants. pic.twitter.com/4XnoEpZiEG