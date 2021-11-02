فرار جماعي للاعبين والحكام وإصابة مدرب في إطلاق نار خلال مبارة.. فيديو

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أصيب مدرب فيرو ماوريسيو روميرو الأرجنتيني، بطلق ناري في الكتف، خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وقالت صحيفة "أوليه" الرياضية إن مجموعات منظمة من الجماهير مرتبطة بهوراكان لاس هيراس، تشاجروا فيما بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو لاعبين من هوراكان ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو وهم يركضون بحثاً عن غطاء، بينما يختبئ مشجعون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

 

وأظهر مقطع فيديو روميرو وهو يعالج من جرح في كتفه وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.

وكتب فيرو على "تويتر": روميرو يبلي بلاء حسنا وهو بعيد عن الخطر. بعد مغادرة الملعب خضع لفحوص في مستشفى محلي وهو الآن يعطي إفادة للشرطة.

وقال هوراكان إن القتال يدمر النادي. وأضاف في منشور على "فيسبوك": يتم إبعاد العائلات عن الاستادات منذ سنوات. نتمنى أن يبتعد كل من يضر بالنادي حتى يتمكن المشجعون الحقيقيون من العودة.

 

طباعة
أعلى