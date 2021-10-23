لاعبو برشلونة يخافون من ريال مدريد.. كومان يعترف

المصدر: وكالات

اعترف المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان بتعرضه لضغوط، لكنه حثَ لاعبيه الشباب على "اللعب من دون خوف" عشية الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في قمة المرحلة العاشرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كومان في مؤتمر صحافي "لا يمكنني أن أكون تحت ضغط أكثر مما أعاني منه بالفعل. كونك مدربًا لبرشلونة، يجب أن تمر بهذا، وأنا أعرف أهمية هذه المباراة. كلاعب، مباريات الكلاسيكو، فزت بها وخسرتها، لكن عليك دائمًا الحفاظ على الجانب الإيجابي والاستفادة".

وتابع "سيكون أول كلاسيكو لي كمدرب مع جمهور، وسيكون الأمر مختلفا. علينا أن نحافظ على الحماس لهذه المباراة".

ويحتل برشلونة حاليا المركز السابع برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الثالث وخمس نقاط خلف المتصدر ريال سوسيداد، علما بأن الغريمين التقليديين يملكان مباراة مؤجلة.

وحث كومان لاعبيه على "خوض المباراة دون خوف"، موضحا "الفريقان يعولان كثيرا على نتيجة هذه المباراة. يمكن أن يحدث الكثير. إنها ليست حاسمة، ولكن إذا فزنا، يمكننا تجاوزهما. (...) نلعب على أرضنا، سيكون لدينا جمهورنا معنا. يجب اللعب بدون خوف. أنا لست خائفا. نريد أن نثبت مرة أخرى أن لدينا فريقًا جيدًا".

وأردف قائلا "الفوز سيمنحنا الكثير من الثقة، مع كل التغييرات التي نجريها، كل الشباب الذين دفعنا بهم. إنه ليس اختبارًا، ولكنه كلاسيكو نريد الفوز به".

ووجه كومان نصيحة إلى لاعبيه الشباب الذين سيلعبون أول كلاسيكو في مسيرتهم وهي "اللعب، بكل بساطة: هناك عدد كافٍ من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين لعبوا الكثير من مباريات الكلاسيكو ويمكنهم مساعدتهم. عليكم فقط الاستمتاع بالأجواء واللعب الشخصية".

وأكد أن جوردي ألبا الذي يعاني من آلام بعد المباراة ضد دينامو كييف الاوكراني (1-صفر) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، يتواجد ضمن تشكيلة الفريق لكلاسيكو الأحد.

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