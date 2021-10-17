مشهد "غير أخلاقي".. حارس يعتدي على زميله في الفريق بالضرب المبرح (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى فريق جلينتوران وهو يعتدي على زميله بعنف في مشهد نادر على ملاعب كرة القدم، وذلك خلال مباراة كوليرين في الدوري الإيرلندي لكرة القدم، مما أثار حفيظة المغردين عبر "تويتر" الذين غضبوا من تصرف الحارس وأعربوا عن تعاطفهم مع اللاعب المضروب.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2 — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

وكانت قناة روسيا اليوم قد روت تفاصيل المشهد غير الأخلاقي، موضحة أنه في الدقيقة 80 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جلينتوران بهدفين لهدف، نجح كوليرين في إدراك هدف التعادل، عن طريق كاثير فريل، ومعها حدثت الواقعة، فبعد تلقي شباكه للهدف، فقد الحارس العملاق مكاري، أعصابه وظهر غاضبا، ليتوجه نحو زميله بوبي بيرنز، الذي ارتكب خطأ في بداية لعبة هدف التعادل، ودفعه بقوة ليسقط على الأرض وانهال عليه بالضرب، وحاول سحبه من قميصه قبل أن يتدخل لاعبو جلينتوران ويفصلوا بينهما.

وتدخل بعدها الحكم، ليشهر البطاقة الحمراء للحارس مكاري، وأكمل فريقه العشر دقائق المتبقية بعشرة لاعبين وخرج بنقطة التعادل.

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