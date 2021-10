مشهد "غير أخلاقي".. حارس يعتدي على زميله في الفريق بالضرب المبرح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى فريق جلينتوران وهو يعتدي على زميله بعنف في مشهد نادر على ملاعب كرة القدم، وذلك خلال مباراة كوليرين في الدوري الإيرلندي لكرة القدم، مما أثار حفيظة المغردين عبر "تويتر" الذين غضبوا من تصرف الحارس وأعربوا عن تعاطفهم مع اللاعب المضروب.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



