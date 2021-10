محمد صلاح يحقق رقماً لم يصل إليه سوى لاعب واحد في الدوريات الخمسة الكبري (فيديو)

واصل نجم وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف حيث سجل هدفا وصنع آخر كما أحرز زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه واتفورد اليوم السبت بافتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وبات محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل أكثر من 10 أهداف خلال الموسم الحالي، وهو رقم قياسي لم يصل إليه أي لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أن هذا الرقم وصل اليه على مستوى الدوريات الخمس الكبري لاعب واحد فقط هو مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بن زيما، بجانب الفرعون المصري.

وسجل محمد صلاح حتى الان سبعة أهداف وقام بصناعة أربعة أهداف (11 هدفا تسجيل وصناعة) متوفقا على رقم لاعب بوروسيا دور تموند الألماني هالاند الذي سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة (10 أهداف تسجيل وصناعة)، فيما سجل كريم بنزيما 9 أهداف، وصنع 7 أهداف (16 هدفا صناعة وتسجيل).

ويستطيع صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماني وفيرمينو في الدقيقتين التاسعة و37.

وفي الشوط الثاني ، أضاف فيرمينو وصلاح هدفين لليفربول في الدقيقتين 52 و54 قبل أن يختتم فيرمينو التسجيل في المباراة بالهدف الثالث له (هاتريك) وهو الخامس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام تشيلسي انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد واتفورد عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر بعدما مني الهزيمة الثانية على التوالي.

