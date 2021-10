نجم نرويجي يفعل مالم يفعله ميسي ورونالدو ومحمد صلاح في كرة القدم.. فيديو

قام النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعمل حركة غريبة لم يشاهدها أي شخص في تاريخ كرة القدم ولم يفعلها النجم الأرجنتيني ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو أو المصري محمد صلاح، وهو ما جعل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي في تويتر، بنشر الفيديو الخاص باللاعب والذي حصد ملايين المشاهدات في أقل من 10 ساعات.

وقام النجم هالاند، خلال إحدى التدريبات بتثبيت 3 كرات فوق بعضها وبدأ في التصويب تجاه هدف معين مثبت في المرمى، دون أن تسقط أو تتحرك الكرات المثبته، ليثبت اللاعب دقة كبيرة في التصويب.

كما نشر النادي الألماني بروسيا دورتموند فيديو اللاعب وعلق عليه قائلاً: "هذا حقيقي، صدقونا"، والغريب في الأمر أن مدة الفيديو لم تستغرق 30 ثانية فقط وهو ما يعني مهارة فائقة للاعب الموهوب.

ويذكر أن اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند واحدًا من بين أكثر اللاعبين الذين تتم مراقبتهم من قبل كبار أوروبا في الوقت الحالي، ويستعد نادي برشلونة الإسباني للدخول في المعركة الشرسة على ضم هالاند، والتي تشهد وجود باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

He does not miss...@ErlingHaaland is ridiculous! 😳 pic.twitter.com/1xspqH6VvA