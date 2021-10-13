ليفربول يستقر على 5 نجوم لتعويض محمد صلاح.. والهداف المصري يقترب من باريس

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية في عددها اليوم عن تطور مفاجىء قامت به إدارة نادي ليفربول بالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، ويتعلق بتحديد قائمة من خمس نجوم، لتعويض الرحيل المرتقب في نهاية الموسم الجاري للنجم والهداف المصري محمد صلاح، والذي أكدت تقارير صحافية وجود اتصالات بينه وبين إدارة نادي باريس سان جرمان.

وقالت الصحيفة، من خلال مصدر في النادي، أنه في ظل المطالب المالية الكبيرة التي يشترطها صلاح لتجديد عقده الحالي مع الفريق، والذي ينتهي في صيف 2023، ومع عدم موافقة النادي عليها، خاصة في ظل ربط صلاح بقوة بالانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي، يسعى النادي إلى تأمين موقف من أي مفاجأة في الصيف المقبل.

ويؤكد المصدر أن ليفربول لا يريد السير على خطى مان يونايتد، وتكرار خطأ منح راتب قياسي للتشيلي سانشيز، القادم وقتها من أرسنال. ويرغب صلاح في الحصول على راتب يصل إلى نحو 400 ألف استرليني في الأسبوع، بدل الـ200 ألف التي يحصل عليها حاليا، ويرى أنها لا توازي ما يقدمه في الملعب، ولا ما يحصل عليه لاعبون أقل مستوى منه بكثير في أندية إنجليزية أخرى.

ويأتي على رأس قائمة البدلاء الخمس لصلاح، النجم الفرنسي كيليان مبابي (22 سنة)، حيث تأمل إدارة ليفربول في إقناعه باللعب لـ"الريدز"، خاصة وأنه سيصبح لاعبا حرا في الصيف المقبل، لكن اللاعب مرتبط بشكل كبير في الانتقال إلى ريال مدريد، وهو أحد أسباب رغبة سان جرمان في ضم صلاح لتعويض رحيله.

أما الخيار الثاني فهو نجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي (24 سنة)، والذي لن يكون رحيله إلى ليفربول مجانا، كونه يملك عقدا ساريا مع برشلونة، وقد ينتقل بمقابل لا يقل عن 80 مليون استرليني، لكن الإشكال الأكبر في كثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وثالثا، النجم الإسباني في صفوف ريال مدريد، ماركو أسينسيو (25 سنة)، وهو من اللاعبين المهاريين، لكنه لا يمتلك حاسة التهديف العالية كما لدى مبابي أو صلاح، وضمه لن يشكل عائقا ماليا كبيرا لليفربول، بالنظر إلى انفتاح الريال على بيعه.

ورابعا، النجم الصاعد بقوة في صفوف فيورنتينا الإيطالي، الصربي دوسان فلاهوفيتش (21 سنة)، والذي سيكون لاعبا حرا في الصيف المقبل. أما الخيار الخامس، وهو الأبعد، استعادة خدمات النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (29 عاما)، الذي لا يعيش أوقاتا جيدة مع برشلونة.

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