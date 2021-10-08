حريق في ملعب مباراة إنجلترا وأندورا.. ومخاوف حول البث التلفزيوني (فيديو)

المصدر: وكالات

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في الملعب الوطني في أندورا عشية استضافته مباراة منتخبها أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

UPDATE | The fire at the Estadi Nacional has been brought under control by staff and firefighters.



It's unclear how this will impact England's World Cup qualifier against Andorra on Saturday. pic.twitter.com/vMns6CCXXt — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021

ونشرت الشبكة مقاطع فيديو تظهر "كابينة" البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت الشبكة إن رجال الاطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران لكن "الكابينة" تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

وتدرب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news