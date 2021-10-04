محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو.. غوارديولا وكلوب يوضحان

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بات أسطورة كرة القدم المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، محمد صلاح، حديث الوسط الرياضي العالمي طوال الساعات الماضية، خاصة بعد هدفه الذي وصف بـ"الخيالي" الذي سجله أمس الأحد في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ البعض يقارن بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأحقية الفرعون المصري في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، خاصة في ظل أرقامه القياسية واستمرار تألقه وثبات مستواه وتأثيره المباشر على أداء ونتائج ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا، وفي نفس الوقت تراجع مستوى رونالدو وميسي وابتعادهما عن منطقة التألق التي يتواجد فيها محمد صلاح بمفرده.

المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب لم يتمالك نفسه عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وأطلق العنان للكثير من عبارات المديح والثناء على النجم المصري، وقال في مؤتمر صحافي عن هدف محمد صلاح: " لو كان كريستيانو رونالدو أو ليو ميسي سجل هذا الهدف، لتحدث عنهما العالم، لأنهما من الطراز العالمي، ومحمد صلاح أيضاً أحد أفضل اللاعبين في العالم، هكذا هو الأمر".

من جانبه لم يتأخر المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن الإشادة بقدرات محمد صلاح، وقال عن الهدف الذي سجله في شباك فريقه: "لم أري شيئا كهذا من قبل، بالتأكيد صلاح هو أفضل جناح في الدوري وأفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، لا يوجد في العالم من يفعل مثله".

وذخل أسطورة ليفربول السابق دينيسي سوندرز على الخط، وقال: "رونالدو وميسي هما من يقارنا به، لكن حتى الآن هما ليسا مثل صلاح، حتى الآن صلاح أفضل منهما".

وتابع: "يبدو أن صلاح سيسجل كل أسبوع".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى الهدف رقم 103 في مسابقة الدوري الإنجليزي، وبات الفرعون المصري على مقربة هدف وحيد من الإيفواري ديدييه دروغبا، الذي يعتلي صدارة ترتيب هدافي اللاعبين الافارقة في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 104 أهداف.

وسجل محمد صلاح للمباراة السادسة على التوالي مع الريدز، آخر من فعل ذلك كان صلاح نفسه بـ 7 مباريات.

وسجل محمد صلاح، هدفه الثالث على التوالي في مباراته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رصيده في كل البطولات مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 7 أهداف بواقع 5 أهداف بمسابقة البريميرليج بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وتساوى مانشستر سيتي في عدد الأهداف التي تم استقبالها من محمد صلاح، مع أندية برايتون وتوتنهام ونيوكاسل، الذين استقبلوا 5 أهداف من الفرعون المصري خلال مبارياتهم بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب محمد صلاح 9 مباريات حتى الآن بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي.

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