أول تتويج لميسي مع باريس سان جيرمان.. أجمل هدف (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ميسي هدف باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF