سيارة رئيس ريال مدريد تتعرض إلى حادث سير.. ومشجع يهاجمه!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسانية عن تعرض سيارة رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى حادث أثناء مغادرته ملعب "سانتياغو برنابيو" عقب تعادل الفريق الملكي مع فياريال سلباً، السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة أن الكاميرات التقطت صوراً لسيارة بيريز التي تعرضت للاصطدام بسيارة أخرى في وقت كان المارة الذين تعرفو على هويته أثناء العبور بسياراتهم من جانبه يهاجموه حتى أن أحدهم قال مستاء من التعادل مع فياريال: "كل هذا لعدم التعاقد مع مبابي"، في إشارة إلى فشل انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الريال في سوق الانتقالات الصيفية، لكن بيريز ردّ بأن الصفقة ستتم الصيف المقبل عندما يصبح لاعب باريس سان جيرمان حراً.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني مع ختام الجولة السابعة برصيد 16 نقطة يليه ريال سوسييداد (16 نقطة)، مبتعداً عن غريمه التقليدي برشلونة بفارق خمس نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكاتالوني.

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