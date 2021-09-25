محمد صلاح يسجل 3 أرقام تاريخية جديدة.. ويتوج على عرش هدافي ليفربول

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أصبح نجم الكرة المصرية وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف مع الفريق بالدوري الإنجليزي، إذ وصل الفرعون المصري إلى هذا الرقم عبر 151 مباراة، ومن خلفه يأتي روجر هنت (152 مباراة) ثم جوردون هودسون (167 مباراة) وإيان راش (168 مباراة).

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك برينتفورد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

كما أصبح محمد صلاح رابع اسرع لاعب يصل للهدف 100 في البريمير ليغ مع نادي واحد (الآن شيرار 124 مباراة، هاري كين 138 مباراة، سيرجيو أغويرو 147 مباراة، محمد صلاح 151 مباراة، تيري هنري 160 مباراة).

كما سجل الملك محمد صلاح ضد 26 نادي من أصل 27 واجههم في البريميرليغ، ويعد فريق سوانزي سيتي هو الوحيد الذي لم يسجل الفرعون المصري في شباكه.

وقدم الفريقان فاصلا من الأداء الممتع على مدار الشوطين وسجل كل منهما ثلاثة أهداف رائعة وأهدر عددا آخر من الأهداف في مباراة شهدت أداءً مفتوحا.

ولم يبد برينتفورد أي رهبة في مواجهة ليفربول صاحب التاريخ الكبير بل كان ندا قويا للضيوف على مدار الشوطين وكان بإمكانه تحقيق الفوز في بعض الفترات بنهاية المباراة.

وكان برينتفورد هو البادئ بالتسجيل عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 27 ولكن ليفربول رد بهدفين أحرزهما دييجو جوتا ومحمد صلاح في الدقيقتين 31 و54.

وانتزع فيتالي جانيلت التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 63 ولكن كورتيس جونز تقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 67 قبل أن يخطف البديل يوان ويسا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 مستفيدا من ارتباك دفاع ليفربول.

ورغم سقوطه في فخ التعادل ، انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

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