أسوأ بداية لبرشلونة منذ 18 سنة.. "هذا الفريق أضحوكة"! (فيديو)

بعدما كان يتربع على عرش الأرقام ويخطف الآهات وكل علامات الإعجاب بـ "تيكي تاكا" والإرث القديم الذي تركه المدرب بيب غوارديولا والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحول برشلونة إلى "فريق أضحوكة" وهو الوصف الذي أطلقته عليه صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، بعد تعادله الثالث في الجولة السادسة من "الليغا" مع قادش الذي وضعه في المركز السابع على لائحة الترتيب على بعد سبع نقاط من المتصدر ريال مدريد، ويبقى للفريق الكاتالوني مباراة صعبة مؤجلة أمام اشبيلية.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات بأن برشلونة حقق أسوأ بداية له من الناحية التهديفية أيضاً في أول خمس مباريات بالدوري منذ موسم 2003-2004، حينما أحرز خمسة أهداف فقط.

