بوكيتينو يبرر "جريمة" إخراج ميسي من الملعب.. وهذه لحظة "الغضب" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

برر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان موقفه الفني في استبدال مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي خلال مباراة ليون ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 2-1، وسط أجواء مشحونة بين بوكيتينو وميسي خصوصاً أن "البرغوث" رفض مصافحة مدربه أثناء خروجه من الملعب في الدقيقة 75 وتفوه بكلمات ضده اعتراضاً على التغيير!.

وقال بوكيتينو الذي أشرك المدافع المغربي أشرف حكيمي بدلا من ميسي، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية: "أعتقد أن الجميع يعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية، علينا أن نختار، سواء في قائمة المباراة، أو خلال اللقاء نفسه.. علينا التفكير في الأفضل للفريق ولكل لاعب، وأن نقرر.. في بعض الأحيان تكون القرارات إيجابية ووفي البعض الآخر لا، نحن هنا من أجل اتخاذ القرارات".

وأوضح: "نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج من المباراة، قد تعجبهم مسألة التبديل، وقد لا يحدث ذلك، ولكن علينا أن نختار كما قلت، سألت ميسي عن حالته عند خروجه، أخبرني أنه بخير، لا توجد مشاكل".

وأمام حالة الغضب الكبيرة من ميسي خرج بوكيتينو بتصريح آخر، كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، إذ قال: "أردت استبدال ميسي من أجل حمايته، خشية إصابة محتملة في المستقبل، لدينا مباريات هامة قادمة وعلينا حمايته".

وأثار الموقف جدلاً واسعاً بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل مشجعون: هل تبديل ميسي من الممنوعات في ملاعب كرة القدم؟ أم أن اللاعب عليه أن يحترم قرار المدرب ووجهة نظره وفكره الفني؟.

ولطالما عبّر نجوم عن غضبهم بعد إخراجهم من الملعب يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو أبدى امتعاضاً تجاه مدربه الحالي في مانشستر يونايتد سولشاير بعدما أخرجه من الملعب لرؤية فنية خلال مباراة يونغ بويز بدوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، أشار مشجعون مناصرون لثورة ميسي، إلى أن المدربين يجب ألا يخرجوا نجوماً بحجم ميسي أو رونالدو من الملعب لأنهم سيسجلون في أي لحظة حتى لو كان مستواهم خلال المباراة دونم مستوى الطموح لدى المدربين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news