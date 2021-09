بوكيتينو يبرر "جريمة" إخراج ميسي من الملعب.. وهذه لحظة "الغضب" (فيديو)

برر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان موقفه الفني في استبدال مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي خلال مباراة ليون ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 2-1، وسط أجواء مشحونة بين بوكيتينو وميسي خصوصاً أن "البرغوث" رفض مصافحة مدربه أثناء خروجه من الملعب في الدقيقة 75 وتفوه بكلمات ضده اعتراضاً على التغيير!.

The moment Messi refused to shake Pochettino’s hand after being subbed off against Lyon 👀 #messi #lyon #psg #messipsg pic.twitter.com/giK6d5tjyM