محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة

المصدر: وكالات

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس 3 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون سلبيا وفوز أرسنال على بيرنلي 1 / صفر وواتفورد على نوريتش سيتي 3 / 1 وبرينتفورد على وولفرهامبتون 2 / صفر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 43 من متابعة لرأسية صلاح،الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم نابي كايتا أهداف ليفربول في الدقيقة 89.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

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