ليونيل ميسي يحصل على مكافأة ضخمة وغير مسبوقة من سان جرمان

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أمس عن مكافأة ضخمة وغير مسبوقة للاعبي كرة القدم المحترفين، حصل عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نظير توقيعه لنادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت إنها حصلت على معلومات دقيقة عن بعض تفاصيل العقد الذي يربط ميسي بفريقه الحالي، إذ تقرر أن يحصل على مكافأة توقيع عقد، تصل إلى 110 ملايين يورو خلال التزامه بالعقد الراهن الممتد على ثلاث سنوات وحتى صيف 2024.

ولم يسبق للاعب كرة قدم أن حصل على مكافأة بهذا القدر على أي عقد يوقعه، إذ لم يتعد الامر 30 مليون يورو، حين جدد نيمار عقده مع برشلونة سابقا، والامر نفسه أيضا لليونيل مع ميسي، وكذلك للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الريال سابقا.

ومن المتوقع أن يكون توزيع المكافأة، بواقع 30 مليون يورو عن الموسم الحالي، و40 مليون يورو عن الموسم الواحد في الموسمين المقبلين. وذكرت أيضا أن إدارة سان جرمان ستدفع المكافأة من خلال العملات المشفرة، حتى لا يدفع ميسي أموالا ضخمة للضرائب الفرنسية، بجانب أن راتبه السنوي يماثل ما يحصل عليه زميله البرازيلي نيمار والبالغ نحو 40 مليون يورو.

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