تسديدة من رونالدو تطيح رجل أمن أرضا.. و"الدون" يسارع للاطمئنان عليه (بالصور)

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت فترة الإحماء التي سبقت لقاء مانشستر يونايتد ومضيفه السويسري يونغ أولد بويز اليوم ضمن أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لقطة مثيرة بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ خلال الإحماء سدد رونالدو كرة قوية، لكنها ضلت طريقها، واتجهت إلى أحد موظفي الأمن في الملعب، والذي سقط أرضا من قوة التسديدة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن عدد من زملاء رجل الأمن، ورجال الإسعاف سارعوا للإطمئنان عليه، وتقديم الإسعافات الأولية، ولم يتأخر رونالدو أيضا، إذ ذهب للاطمئنان عليه، وقام بالاعتذار عن تلك التسديدة القوية.

ولاقت التفاتة رونالدو إشادة واسعة في التواصل الاجتماعي، بينما لم تتأخر الأرقام القياسية كثيرا، إذ بعد 13 دقيقة من المباراة سجل رونالدو هدف السبق، وهو الثالث له في مباراتين فقط منذ انتقاله إلى مان يونايتد، كما أنه عزز به أرقامه القياسية في الأهداف مع الأندية وفي دوري الأبطال بالذات.

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