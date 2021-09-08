حبيب محمدوف يكشف سبب رحيل رونالدو عن يوفنتوس

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحدث الصديق الشخصي، لنجم الكرة العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البطل العالمي للفنون القتالية، الروسي حبيب محمدوف عن الانتقال المثير لرونالدو من فريق يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد.

وتطرق محمدوف إلى السر الكامن وراء رحيل رونالدو عن فريق السيدة العجوز، وقال إن الأمر كله يتعلق بشعور رونالدو بـ"الملل"، وأنه لم يعد قادرا على تحمل الاستمرار في إيطاليا. وتابع حبيب في تصريح نشره موقعى"سبورت 24": أود التطرق إلى حوار خاص دار بيني وبين رونالدو، حيث قال لي إنه يشعر بالملل في إيطاليا، وأنه راغب بشدة في العودة للعب في إنجلترا. وقال إن ما قام به رونالدو يتوافق مع رأيه في الفرق بين الكرة الانجليزية والإيطالية، حيث إن الأولى تتسم بالإثارة أكثر.

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