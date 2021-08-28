بالصور.. جماهير الأرسنال تحتفل بخسارة فريقها أمام مانشستر سيتي بخماسية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

صدمة كبيرة عاشها جمهور فريق الأرسنال هذا الموسم عقب خسارة فريقه للمباراة الثالثة على التوالي وهي أسوأ بداية للفريق من عقود، وكان مباراة السبت أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الذي لم يرحم فريق الأرسنال ونجح في تحقيق فوزاً كبيراً بخماسية مع الرأفة ليزيد من أزمة الأرسنال في البطولة الإنجليزية، وبنسبة استحواذ تخطت 80٪ في المباراة.



ونشر موقع إنجليزي إحصائية تفيد أنه المرة الأولى الذي يتلقى فيها الأرسنال 5 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ ديسمبر عام 2018 وكانت أمام ليفربول، ولم ينجح لاعبو "الجانرز" من تسديد أي كرة على مرمى حارس مان سيتي إيديرسون طوال الـ 90 دقيقة.



ولم يجد جمهور الأرسنال ما يقوم به في المباراة إلا تشجيع الفريق الخصم الاحتفال بالهدف الرابع الذي أحرزه في الدقيقة 52 من زمن المباراة في مشهد يصعب تصديقه أو تكراره على فريق بحجم الأرسنال.



ونشرت مواقع إخبارية عالمية معلومة قاسية على جمهور الريدز وهو مصادفة هذا اليوم لخسارة الأرسنال أمام مانشستر سيتي بنتيجة 8-2 منذ 10 سنوات، ليتكرر نفس المشهد القاسي ويتعرض الأرسنال لخسارة مذلة وقاسية في نفس اليوم.

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