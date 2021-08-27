مفاجأة.. تعرف إلى الوجهة الجديدة لكريستيانو رونالدو بعد يوفنتوس

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات أن نادي يوفنتوس تلقى عرضاً رسمياً بشأن انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمفاجأة أنه لم يكن من نادي مانشستر سيتي وإنما من غريمه التقليدي مانشستر يونايتد وذلك بعد فترة كبيرة من الأخبار التي ربطت بين اللاعب و"بطل الدوري الإنجليزي".

وأشعل مدرب مانشستر يونايتد جونار سولشاير، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة قبل مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، الصفقة بعدما تحدث بشكل رائع عن اللاعب الأسطوري رونالدو، وقال المدرب النرويجي: "رونالدو أسطورة للنادي وهو اللاعب الأعظم في التاريخ، هو شخص رائع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لذلك دعونا نرى ما سيحدث، أي شخص عمل معه يمتلك ذكرى طيبة له، نحن دائما على تواصل مستمر مع رونالدو، (البرتغالي) برونو فيرنانديش (نجم مانشستر يونايتد) يتحدث معه ويعرفه جيدا، لو قرر الرحيل عن يوفنتوس فهو يعرف أننا هنا".

وكان رونالدو قد غادر إيطاليا قبل ساعات قليلة وكانت الوجهة المتوقعة هي المان سيتي قبل أن يدخل المان يونايتد على خط المفاوضات ويرسل عرضه الرسمي إلى النادي الإيطالي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الخبر ونشرت صورة للاعب بزي المان يونايتد قبل أن يغادر النادي في عام 2009 متجها إلى ريال مدريد.

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