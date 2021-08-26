الاتحاد السوري يحسم موقف عمر السومة من المشاركة في مباراة إيران

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن غياب مهاجم المنتخب السوري ونادي أهلي جدة السعودي عمر السومة عن المواجهة المرتقبة التي تجمع "نسور قاسيون" أمام إيران في الثاني من سبتمبر المقبل، وذلك جراء الإصابة التي تعرض لها السومة في 20 الشهر الجاري، خلال مشاركته مع "الأهلي" في لقاء الحزم، لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السوري في بيان: "بعد تواصل عمر السومة مع طبيب المنتخب الدكتور أحمد كنجو، تم تأكيد غيابه عن مواجهة إيران بسبب إصابته بتمزق عضلي".

وأضافت البيان: "تقرر عودة لاعبي المنتخب شادي الحموي وخالد المبيض إلى سورية، بعد تشخيص الإصابات التي تعرضا لها في الدوري، وتبيان أنهما بحاجة لفترة من الراحة، وكلا اللاعبان لن يستطيعان أيضاً المشاركة مع المنتخب في مباراتي إيران والإمارات في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022".

ويخوض منتخب سورية في الفترة الحالية، معسكر خارجي في قطر ضمن الاستعدادات لخوض المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لتضع الإصابات وغياب السومة والمبيض والحموي "نسور قاسيون" في موقف صعب، في ظل خوض المنتخب السوري في الأيام المقبلة لمباراتين هامتين، تجمعه الأولى في الثاني من سبتمبر أمام صاحب الضيافة المنتخب الإيراني، ومتبوعةً في السابع من ذات الشهر بلقاء المنتخب الإماراتي، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم، في مجموعة تضم ايضاً كل من منتخبات كورية الجنوبية والعراق ولبنان.



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