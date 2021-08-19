لعب في الدوري الإسباني.. الزمالك يقترب من «بديل فرجاني ساسي»

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت تقارير صحافية جزائرية عن أن لاعب الوسط الدولي، محمد بن خماسة، بات قريبا من الاحتراف في مصر من بوابة نادي الزمالك، على الرغم من أن اللاعب لازال متبقيا في عقده مع نادي مالقا الإسباني موسم آخر

وذكرت صحيفة Dz foot الجزائرية، أن «بن خماسة» يرغب في الرحيل النادي الإسباني بعد موسم مُعقد رفقة فريقه الذي يلعب دوري الدرجة الثانية، ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب أصبح ضمن أهداف نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الجارية، مؤكدة أن الاتصالات بين إدارة النادي وممثلي «خماسة» متقدمة للغاية.

وعان اللاعب من عدة «إصابات»، أبعدته لفترة طويلة، ويريد الرحيل، خاصة أن فريقه لا ينافس على الصعود لليغا.

وسبق أن شارك محمد بن خماسة ضد الزمالك خلال مباراة اتحاد العاصمة، عام 2017، والتي انتهت بفوز الفريق الجزائري في بلاده بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في القاهرة 1-1.

وتشبه طريقة لعب الجزائري، فرجاني ساسي، الذي رحل عن القلعة البيضاء، للانضمام لفريق الدحيل القطري.

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