تعاقد الزمالك مع "لوكاكو السودان" بين الحقيقة والخيال

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، زكي الدين الصادق، حقيقة اقتراب نجم المريخ السوداني، سيف الدين مالك تيري الملقب بـ "لوكاكو السودان"، من الانتقال إلى نادي الزمالك، بعد أن تردد مؤخراً اهتمام "الأبيض" بالتعاقد مع اللاعب لدعم خط الهجوم خلال الموسم المقبل.

وقال زكي الدين في تصريحات صحافية، تولت نشرها وسائل إعلام مصرية وسودانية، من ضمنها موقع "الأهلي أون لاين"، إن: "لا يوجد أي اتصال من أي نادٍ خلال الفترة الحالية مع إدارة المريخ لضم اللاعب"، مشيراً إلى استمرار سيف تيري مع ناديه، بعد أن جدد عقده مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف: "تحدثت تقارير صحافية أخرى عن اهتمام نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز المصري باللاعب، وجميع ما تم تداوله غير صحيح".

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