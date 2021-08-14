أنباء عن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

ترددت أنباء قوية داخل أروقة نادي الزمالك المصري، أن المفاوضات التي تجريها اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي مع اللاعب المغربي الدولي، أشرف بن شرقي قد توقفت لعدم توصل الطرفان لنقاط اتفاق حول بنود العقد.

وذكرت تقارير إعلامية أن محام بن شرقي ووكيل أعماله قد طلبا الحصول على مليوني و400 ألف يورو في الموسم الواحد لتمديد العقد وهو المبلغ الذي اعترضت عليه اللجنة المؤقتة وطلبت التجديد للاعب مقابل مليون و800 ألف يورو، وهو المبلغ الذي من المقرر أن يحصل عليه اللاعب في الموسم الأخير من عقده.

ووقع أشرف بن شرقي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصوله في الموسم الأول على مليون و400 ألف يورو، تزيد إلى مليون و600 ألف يورو في الموسم الثاني ثم مليون و800 ألف يورو.

وأكدت مصادر مقربة من اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك أن اللجنة تتمسك بالمبلغ المقدم للاعب دون زيادة عن مليون و800 ألف يورو، في الوقت الذي خرجت فيه تسريبات حول تلقى اللاعب للعديد من العروض من أندية في قطر والسعودية للعب لها في الموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي اللجنة المؤقتة اتفقوا على محام ووكيل اللاعب على عقد جلسة جديدة للتفاوض بعد انتهاء بطولة الدولة لعدم انشغال اللاعب بعقود التجديد وفقدان تركيزه داخل المستطيل الأخضر.

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