نجم ليفربول يتغزل في محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أشاد مدافع فريق ليفربول ألكسندر أرنولد، بزميله محمد صلاح، خلال لقاء إذاعي حيث وصفه بأنه رياضي متميز، ويحافظ على نفسه جيداً خارج الملعب حباً في كرة القدم.

وقال أحد أبرز لاعبي فريق ليفربول المواسم الماضية، والذي كان سبباً في فوز فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا عبر شبكة "ذا أثليتك": "سيتطلع كايد جوردون (لاعب فريق الشباب) البالغ 16 عاماً الذي انضم للريدز في فبراير الماضي قادما من دربي كاونتي، إلى محمد صلاح وسيحاول تعلم بعض الأشياء منه".

وقال أرنولد إن محمد صلاح رياضي رائع وشخص متميز للغاية، أنا سعيد بما وصل له".

وأضاف: "محمد صلاح يعتني بنفسه بشكل جيد، كما يكرس كل وقته لمهنته، ولممارسة كرة القدم، وهي أسباب تفسر نجاحه وتوهجه".

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول عام 2017، وسجل في 4 مواسم بقميص الريدز 125 هدفا في 203 مباراة وصنع 47 وتوج بـ 4 ألقاب، وسيخوض فريق ليفربول أول مباراة في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي".

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