استقبال أسطوري لميسي في فرنسا (فيديو)

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وفور تأكيد خبر وصول ميسي اليوم إلى فرنسا، احتشد الآلاف من جماهير الفريق الفرنسي خارج المطار، إضافة إلى عدد غفير من وسائل الإعلام.

وحرص ميسي، بمجرد وصول إلى المطار إلى النظر من نافذة المطار لتحية الجمهور الكبير الذي كان في انتظاره، قبل أن يتجه إلى مقر النادي.

واحتفل باريس سان جرمان الثلاثاء بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى العاصمة الفرنسيةً.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص الأرجنتيني مع رقم 10، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة الى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

🇫🇷 Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt